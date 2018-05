Concerti di Castelvecchio: appuntamento con il Parisi Maioca Duo Concert

Domenica 13 maggio alle ore 17 nuovo appuntamento con i Concerti di Castelvecchio: live il Parisi Maioca Duo Concert.

Programma

Beethoven: Romanza op. 40

Beethoven: Sonata op. 24 "La Primavera"

Allegro

Adagio molto espressivo

Scherzo. Allegro molto

Rondò. Allegro ma non troppo

******

Grieg: Sonata op. 45

Allegro molto ed appassionato

Allegretto espressivo alla Romanza

Allegro animato

Lorenzo Parisi, allievo del M° Riccardo Brengola, si è diplomato in violino presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, proseguendo la propria formazione, dal 1989 al 1994, con Pavel Vernikov. In quegli anni, numerosissimi sono stati gli incontri con altri autorevoli maestri (Z Giles, I. Gruber, A. Lieberman, S. Kimanen, B. Rigutto, A. Specchi, R. Rudin) che gli hanno consentito di approfondire lo studio del violino e della musica da camera. Ampia e qualificata la carriera professionale che lo ha visto impegnato in attività sinfoniche e da camera con l’Orchestra Rossini di Pesaro, l’Orchestra Romana Internazionale, l’Orchestra da Camera di Belluno, l’Orchestra Philharmonia Mediterranea, l’Orchestra da Camera di Bruxelles, ecc. Fra tutte queste attività spicca quella svolta con CARME (formazione composta da solisti del Teatro alla Scala) con cui ha suonato in alcune delle sale più prestigiose d’Italia e di Francia (Strasburgo: Palais de la Musique et des Congrès – Digione: Teatro Municipale). Vincitore nel 1991 di una borsa di studio della CEE, ha collaborato da solista con musicisti di fama internazionale come F. Cusano, S. Kimanen e A. Bonucci; ed in orchestra con illustri direttori e strumentisti quali Muller, Franci, Canpori, Sasson, Gardford, Pradella, Mayer, Rossi, Oppitz, Carmignola, ecc. Ha realizzato oltre 300 concerti suonando nei principali centri italiani ed europei (Milano, Roma, Venezia, Bologna, Bolzano, Pisa, Trento, Pesaro, Ferrara, Sassari, Trieste ecc., ed all'estero in Spagna, Francia e Rep. Ceca). Ha registrato per la RAI da solista e con orchestra. Già Direttore Artistico del Festival di Musica da Camera Italiana (1992 – 1995), dal 1994 al 2006 è stato Direttore Artistico dell’Associazione Musicale “M. Quintieri”. Dal 2014 è Direttore Artistico del Teatro di tradizione “Alfonso Rendano” di Cosenza e della sua Orchestra Sinfonica. Suona un Antonio Sgarbi del 1909.

Giuseppe Maiorca, pianista di origine siciliana, porta a termine i suoi studi sotto la guida di Michele Marvulli, e continua a perfezionarsi per un decennio con Bruno Mezzena e con Aldo Ciccolini. La sua intensa carriera accademica è coronata dall’ARCM Performing Diploma, conseguito presso il Royal College of Music di Londra con la Menzione d’onore (1987).

Il suo repertorio solistico è testimonianza di una sostenuta ricerca: accanto a numerose composizioni celebri, infatti, figurano pagine di rarissimo ascolto. Ricerca, questa, resa ancor più appassionata dagli studi di composizione, grazie ai quali più volte Giuseppe Maiorca ha tenuto conferenze e seminari dedicati alla forma e al linguaggio musicale e corsi di perfezionamento strumentale.

Tiene regolarmente concerti in tutta l’Italia e all’estero (Francia, Spagna, Svizzera, Romania, Grecia). Ha fatto parte di prestigiose formazioni cameristiche, collaborando con strumentisti di fama internazionale (T. Dokshitzer, M. Cervera, A. Bonucci, A. Marion, H. Suzuky, Trio d’Archi di Bruxelles, G. Cass). Ha inciso in Compact Disk brani del periodo Biedermeier in duo con la flautista Daniela Troiani; fa parte regolarmente di giurie di concorsi di esecuzione musicale nazionali e internazionali. Ha inciso per la RAI e per Radio Suisse Romande. Dal 1981 è docente di Pianoforte Principale presso il Conservatorio di Cosenza: alcuni dei suoi allievi si sono affermati in importanti Concorsi Pianistici ed hanno intrapreso significative carriere.