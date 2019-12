Concerto di Capodanno in Gran Guardia

Uisp Comitato Territoriale di Verona Ente di promozione sportiva e sociale, in collaborazione con l'Orchestra Old & New Melodies organizza mercoledì 1 gennaio 2020 ore 16.30 presso l'Auditorium della Gran Guardia il 32° Concerto di Capodanno, dedicato allo sport veronese.

La rassegna musicale, curata dai Maestri Francesco De Mori e Graziano Guandalini offre per l'occasione un rinnovato repertorio di celebri brani del primo Novecento e della cinematografia internazionale con pezzi d'autore come Ennio Morricone, Charlie Chaplin e alcune arie d'opera amate dal grande pubblico.

Ingresso libero e gratuito.

