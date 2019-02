Il Gomalan Brass Quintet live per l'ultimo concerto brunch della stagione al Ristori

Ultimo appuntamento per questa stagione dei Concerti Brunch al Ristori domenica 3 febbraio alle ore 11.00 con Gomalan Brass Quintet, composto da Marco Braito (tromba), Marco Pierobon (tromba), Nilo Caracristi (corno), Gianluca Scipioni (trombone), Stefano Ammannati (tuba). Lo spettacolo intitolato “The Japan Tour in Italy”, ideato per il loro ultimo tour in Giappone, prevede un programma da concerto che spazia tra generi musicali ed autori differenti così da offrire al pubblico giapponese una varietà di sonorità che spaziano dall’opera alla musica da film, dalla musica barocca a quella dei cartoons.

Verranno eseguite musiche di Puccini con Nessun dorma dall’opera “Turandot”, Morricone con Nuovo Cinema Paradiso e per gli amanti della saga di Star Wars, il Main Theme composto da J. Williams Star Wars. Il direttore d’orchestra Zubin Mehta dice di loro: "È un grande gruppo: virtuosismo e musicalità fuori dal comune". Chi si sarà prenotato potrà partecipare al consueto momento di convivialità, gustando specialità eno-gastronomiche.

IL BRUNCH

Il brunch, gestito da Steampower – azienda veronese specializzata nella torrefazione e nella ristorazione - darà la possibilità agli spettatori di degustare prodotti di qualità in una location d’eccezione, creando momenti di convivialità e socializzazione anche con gli artisti.

Il brunch deve essere prenotato presso la biglietteria del Teatro Ristori entro 2 giorni prima del concerto e non è incluso nel prezzo del biglietto.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili sia online sia presso la biglietteria del Teatro http://www.teatroristori.org/biglietteria/#informazioni