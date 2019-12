Concerto Brunch al Ristori con l’ensemble veronese Terra Mater

Secondo appuntamento con i Concerti Brunch domenicali del Teatro Ristori, domenica 22 dicembre alle ore 11 con protagonista l’ensemble veronese Terra Mater, composto da cinque giovani polistrumentisti: Angela Centanin, Irene Benciolini, Ruben Medici, Francesco Trespidi e Nicola Benetti. Il programma sarà dedicato alle musiche tradizionali dei popoli mediterranei accompagnate da una narrazione originale. Gli arrangiamenti musicali sono a cura dell’Ensemble Terra Mater, mentre i testi di Ruben Medici e Francesco Trespidi. Scenografia e illustrazioni sono curate da Irene Benciolini e Angela Centanin.

Il concerto dell’Ensemble Terra Mater intende ripercorrere attraverso la musica il viaggio di Ulisse, figura mitica che riflette in profondità l’animo dell’uomo contemporaneo. I brani del repertorio tradizionale, eseguiti dall'Ensemble con arrangiamenti originali, vogliono dare una forma artistica musicale al racconto del viaggio di Ulisse, nonché mostrare in controluce la somiglianza essenziale che avvicina la musica popolare al poema omerico: opere che sono nate entrambe dalla vitalità della composizione estemporanea, dall'improvvisazione, e poi tramandate attraverso l'oralità, evitando per lungo tempo l'irrigidimento della forma scritta. Inoltre sia la musica popolare che l'antico poema greco rifiutano radicalmente di essere attribuite a un singolo genio artistico di stampo romantico, e ci fanno riscoprire la forza della creazione collettiva, la potenzialità di un canto comune, non singolare: una voce della moltitudine.

Sarà un viaggio alla scoperta di culture lontane e diverse, ma sotto il segno dell’ospitalità e dell’ascolto dell’altro. Un viaggio verso casa, lungo il quale Ulisse si trova a dover mettere in discussione la propria identità, spinto dalla curiosità di conoscere a fondo se stesso e chi incontra, fino quasi a dimenticare dove e cosa sia veramente casa. Viaggio di un uomo alle prese con la complessità: Odýsseia.

L’Ensemble Terra Mater nasce a Verona nel maggio 2016. I suoi componenti sono cinque giovani polistrumentisti innamorati della musica di tutto il mondo. La loro attività musicale proviene dal forte interesse per il patrimonio sonoro che sta alle radici delle diverse culture mediterranee e per il repertorio medioevale europeo.

Il progetto dell’Ensemble Terra Mater nasce come un racconto, intessuto dalle labbra esperte della musica, sul fascino e la suggestione delle tradizioni musicali della regione mediterranea. Agli strumenti e al canto è affidato il compito di narrare un lungo viaggio alla scoperta dell’indicibile ricchezza che l’incontro con il “diverso” può far nascere, la storia di un antico dialogo fra i popoli che sempre vissero specchiandosi sul Mare. L’originale proposta dell’Ensemble consiste dunque in un viaggio alla scoperta delle tradizioni musicali apparentemente più distanti: dal canto sefardita alla danza macedone, dalla cantiga portoghese del XIII secolo ai ritmi della musica araba: un viaggio che sa di Storia e parla di passato, ma può essere ripercorso alla luce di un presente in cui il laccio che lega Oriente ed Occidente certamente non si è allentato.

L’Ensemble, dall’anno della sua formazione, ha ottenuto un caloroso successo, esibendosi in diverse occasioni importanti e in luoghi di prestigio. A Verona si segnalano, fra gli altri: San Nicolò all’Arena, il Conservatorio Dall’Abaco di Verona, l’Area archeologica di Corte Sgarzerie, la Basilica di San Zeno, Santa Maria in Chiavica, il Teatro Ristori, la Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico di Verona, Palazzo Verità Poeta, Chiesa di San Giovanni in Fonte in collaborazione con gli Amici della Biblioteca Capitolare, la Biblioteca Civica di Verona, Palazzo Orti Manara.

Nell’autunno del 2017, l’Ensemble partecipa alla seconda edizione di “Music 4 the Next Generation”, concorso di arrangiamento e interpretazione della tradizione musicale classica alla luce delle sensibilità contemporanee, aggiudicandosi il primo premio. Dal 2017 ha intrapreso una collaborazione con l’Associazione culturale Asia Trento che persiste tutt’ora, che lo ha portato ad esibirsi più volte presso la Sala degli Arazzi del Museo Diocesano Tridentino, in Piazza Duomo a Trento. Nell’aprile del 2018 l’Ensemble registra il disco “Terra Mater” con la casa discografica Velut Luna, e lo presenta ufficialmente al pubblico nel maggio dello stesso anno con un concerto presso la prestigiosa Sala dei Giganti del Palazzo Liviano di Padova e presso la Biblioteca Civica di Verona.

Nel luglio 2018 viene selezionato fra i cinque finalisti del concorso nazionale “Generazioni” del Festival Internazionale Ethnos; tale risultato lo porterà ad esibirsi sul palco di Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano (Napoli). L’Ensemble ha preso parte ad importanti rassegne concertistiche e Festival musicali: Hausmusik Wunderkammer Trieste, Festival Ethnos, Baldofestival, VeronaRisuona, Festival Terra Incanta, I teatri del Mondo, Velofestival, Festival Tocatì.

Vincitore per la seconda volta del Bando “Musica e Scuola” del Conservatorio di Verona, a gennaio 2019 realizza il progetto artistico “Il Milione, note di viaggio” una narrazione-concerto in collaborazione con l’attore Lorenzo Bassotto sul viaggio di Marco Polo da Venezia alla Cina fra musica dei popoli e Commedia dell’Arte, che porta sul palco del Teatro Ristori. A seguito di questa importante esperienza didattica i musicisti dell’Ensemble vengono invitati da diversi istituti scolastici del nord Italia a tenere lezioni-concerto per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, occasioni in cui hanno potuto coinvolgere bambini e ragazzi alla scoperta della musica e degli strumenti appartenenti alla tradizione mediterranea.

Durante l’estate del 2019 l’Ensemble Terra Mater, apprezzato per la ricerca e l’esecuzione della musica dell’Antichità, viene invitato a suonare per il prestigioso evento di Alta Sartoria di Dolce&Gabbana a Sciacca (Agrigento). Vincitore del bando indetto dai musei civici bolognesi per la rassegna di musica etnica “(s)Nodi” si esibisce con sentito apprezzamento da parte del pubblico presso il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna.

Informazioni e contatti

I biglietti sono acquistabili sia online sia presso la biglietteria del Teatro Ristori. Il brunch deve essere prenotato presso la biglietteria del Teatro entro 2 giorni prima del concerto e non è incluso nel prezzo del biglietto.

Web: http://www.teatroristori.org/biglietteria/#informazioni

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla Stagione Concertistica del Teatro Ristori: www.teatroristori.org/stagione/concerti-brunch-della-domenica/.