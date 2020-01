"Mezzaluna fertile": viaggio musicale, poetico e fotografico ai bordi del Mediterraneo

Mezzaluna fertile... Un viaggio musicale del NardoTrio ai confini del Mediterraneo con le suggestive immagini fotografiche di Enrico Fedrigoli e le letture di Flavia Passerini. Dai Balcani alla Grecia, all'Armenia, al Kurdistan fino alla martoriata Palestina, per ritornare alla terra d'origine. L’appuntamento è per venerdì 24 gennaio alle 20.45 presso l’auditorium Don Calabria di via San Zeno in Monte 23, a Verona, con ingresso libero e aperto a tutti.

Protagonista della serata sarà il gruppo NardoTrio con il canto, il bouzouki e le chitarre di Cristina Ribul Moro, le percussioni etniche di Roberto Baba Alberti, amalgamate dal canto e dalla poliedrica fisarmonica del maestro Dario Righetti.

L’evento, organizzato dal Centro di Cultura e Spiritualità Calabriana, è un omaggio ad una regione, quella compresa fra il Golfo Persico, il Mar Rosso e il Mediterraneo, che viene spesso definita come “la culla della civiltà”. Una regione che mantiene vivo tutto il suo fascino nonostante le guerre, le violenze e le migrazioni forzate da cui oggi è profondamente segnata.

Il gruppo NardoTrio, avvalendosi delle splendide immagini del fotografo partner Enrico Fedrigoli, ricostruirà i ritmi e i colori di questa terra promuovendo attraverso l’arte i valori della fratellanza e della comunione. Valori assai cari a San Giovanni Calabria e alla sua Opera che proprio al tema della comunione dedicherà il Capitolo Generale nella prossima primavera.