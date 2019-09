Asclepio Wind Quartet in concerto per la conclusione della mostra "Dipingere mandala"

Si conclude con una sorpresa la mostra di pittura "Dipingere Mandala", inserita nel progetto “Casa di Salute e … Arte”, in collaborazione con il Liceo Artistico di Verona. In occasione della conclusione dell’esposizione la sera del 12 settembre 2019 presso gli spazi della Casa di Salute Verona si terrà un concerto acustico del gruppo "Asclepio Wind Quartet" quartetto di fiati, composto interamente da medici.

L’Asclepio Wind Quartet è una originale formazione strumentale nata nel 2018 e composta da Marco Caminati, l’ideatore, trombettista e allergologo, Valeria Buratto cornista e odontoiatra, Mariana Peroni, clarinettista ed endocrinologa, Chiara Salvottini, flautista e pediatra. I musicisti medici, tutti veronesi, provengono dall’Asclepio Ensemble, l’Orchestra di Medici e Operatori Sanitari del Veneto, con sede attuale a Padova.

Il Gruppo proporrà suggestioni da varie epoche e stili, dal barocco alla letteratura contemporanea, dai grandi classici a perle poco conosciute, frutto di arrangiamenti pensati ad hoc per la peculiare composizione del quartetto, che accosta strumenti solo apparentemente “lontani”, e con l’obiettivo di entrare in sinergia con le impressioni figurative della mostra.

Si tratta del primo esperimento nel Veneto e forse in Italia di un momento musicale con musicisti medici appositamente organizzato in un ambulatorio territoriale gestito da medici di famiglia e pediatri. Inoltre avrà un risvolto benefico in linea anche con quello della mostra di pittura: le offerte libere raccolte nella serata saranno devolute al progetto “Teach me” di NADIA onlus, che sostiene l’istruzione di centinaia di bambini e bambine della Christ Raja school di Howrah, città limitrofa a Calcutta in India.

Informazioni e contatti

Il concerto inizia alle 20.45 con ingresso libero.

Vista la capienza limitata degli spazi a sedere si consiglia la prenotazione presso la Segreteria Casa di Salute Verona o al tel. 0458159120 o per email casadisaluteverona@gmail.com.

