"Concerto per arpa e arte" alla Chiesa della Santissima Trinità di Verona

"Concerto per arpa e arte" alla Chiesa della Santissima Trinità a Verona venerdì 25 gennaio alle 20.30. È il primo del ciclo di cinque appuntamenti culturali a ingresso gratuito aperti alla cittadinanza promossi dalla Banca di Verona con la collaborazione di Artheò, realtà nata per studiare e praticare la valorizzazione del patrimonio artistico del Triveneto.

Una serata di intreccio di brani musicali per arpa e opere d’arte scelte che apre il ciclo "Cinque appuntamenti con la Bellezza", alla scoperta in chiave suggestiva e insolita di tesori d’arte in altrettante chiese cittadine.

L’iniziativa della Banca di Credito Cooperativo proseguirà domenica 24 febbraio, alle 16, con una “Visita non turistica” al Battistero di San Giovanni in Fonte della Cattedrale. Giovedì 21 marzo, alle 20.30, nella chiesa di San Luca con un incontro su “Il Signore dà il cibo ad ogni vivente. Il mangiare nell’arte cristiana”. Martedì 9 aprile, alle 20.30, con “La via Crucis di Novello Finotti” nella Parrocchia del Sacro Cuore. Infine giovedì 16 maggio, alle 20.30, incontro su “Giovanni Paolo II e l’arte”, lettura di testi e commento di padre Aldino Cazzago, Provinciale dei Carmelitani Scalzi, nella Chiesa degli Scalzi.

Il ciclo è coordinato da don Antonio Scattolini, responsabile della Pastorale dell’Arte della diocesi di Verona, e dalla professoressa Ester Brunet, studiosa dell’arte e ricercatrice allo Studium Generale Marcianum. «Questo ciclo di incontri, - dice il presidente della Banca di Verona, Flavio Piva, - intende valorizzare il patrimonio storico-artistico veronese, coltivando la memoria per riscoprire le radici cristiane della nostra cultura».

Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti; è necessaria l’iscrizione telefonica all’ufficio marketing della Bcc allo 045.829.2320 o via mail all’indirizzo marketing@bccverona.it.