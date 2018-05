Concerto di apertura delle feste di San Filippo Neri 2018

La Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri è lieta di presentare il Concerto di apertura delle Feste di San Filippo Neri eseguito dall’Orchestra Giovanile di Brescia il giorno 12 Maggio 2018 alle ore 20.45 presso la chiesa di San Fermo Minore di Brà ai Filippini – Via Filippini, 16 Verona.

Il programma prevede musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Sinfonia n. 13 in fa maggiore KV 112; Sonata da chiesa n. 11 in re maggiore KV 245; Sonata da chiesa n. 13 in sol maggiore KV 274; Sonata da chiesa n. 15 in do maggiore KV 328; Exsultate, jubilate (Mottetto per soprano e orchestra KV165). Franz Schubert (1797-1828): Salve Regina; Offertorio per soprano e orchestra d’archi D676, Op. 153. L’ensemble è composta dall’Orchestra del Teatro Bonoris di Montichiari, Medea De Anna, soprano e Marco Fabbri, direttore. Si ringraziano fin d’ora i patrocinatori e sponsor dell’evento.