In occasione di "Sangio..co 2018" si terrà il concerto "Alza Trad" Hard Folk Trio

In occasione di Sangio..co 2018, l'evento dedicato al gioco organizzato ogni anno dall'Associazione Ludica "Le Rune del Lupo" vi invitiamo a scatenarvi con un fantastico concerto a ballo.

ALZA TRAD è lo spettacolo Alzamantes in formazione ridotta: sonoritá tradizionali italiane ed europee riproposte in trio acustico dall’altissimo concentrato di energia. Il repertorio Alzamantes con un sound tradizionale e acustico, pensato per un pubblico di amanti del balfolk.

Oltre due ore di repertorio spaziando dalle sonoritá del mediterraneo fino a quelle piú nordiche, fra rivisitazioni di brani tradizionali e repertorio originale Alzamantes. Un concentrato di energia… in un minuscolo spazio vitale!

(https://www.facebook.com/alzamantes/)

(http://www.alzamantes.com/alza-trad/)



PROGRAMMA DELLA SERATA

Ore 19.00 - 20.30: Stage gratuito di introduzione ai balli popolari

ore 21.30 - 23.30: Concerto AlzaTrad



Sarà presente uno stand gastronomico.

Evento gratuito!