Sarà presentato domenica 6 maggio il nuovo album dei veronesi Alban Fùam

Come può il brano di un gruppo irish superare quota 345mila ascolti su Spotify? E come hanno fatto gli Alban Fùam ad entrare nell'Irish Traditional Music Archive di Dublino? Le risposte a questi e ad altri quesiti sono contenute in Galway Girl, il terzo album degli Alban Fùam, già disponibile sulle principali piattaforme digitali, tra cui Spotify ed iTunes, che sarà presentato ufficialmente nella Tenuta Coffele di Castelcerino (Soave) domenica 6 maggio, dalle 17,30. La band veronese, che fonde la musica tradizionale celtica con influenze del folk contemporaneo ed il bluegrass, racconta l’Irlanda come poche altre.

Dal 2009 ad oggi il gruppo ha collaborato con artisti del calibro di Fankie Gavin, leader dello storico gruppo irlandese dei De Dannan. Dopo anni di concerti in Italia ed in Irlanda, la pubblicazione del successo Whiskey ‘n Beer, la vittoria come “miglior proposta musicale” al Festival di Montelago a Macerata, il superamento dei 500 mila ascolti su Spotify e la scalata delle classifiche di iTunes, gli Alban Fùam tornano con una formazione rinnovata ed un album di alto livello. La band, formata da Alessandro Antonello (Voce), Cecilia Zanchetta, (Fiddle/Violino, Cori), Alessandro Romagnoli (Percussioni/Bodhram), Davide Florio (Chitarra)e Lorenzo Lucchese (Mandolino, Basso, Cori), suona circa 70 concerti all’anno.

Gli Alban Fùam hanno partecipato anche ad alcuni tra i maggiori Celtic Festival in Italia e in Europa, tra cui Mutina Boica, Druidia, Stadtgartenkonzerte (DE), Festival Maritim (DE). Galway Girl è pubblicato dall'etichetta Maxy Sound, la stessa che ha dato lustro a Whiskey n' Beer. L’album contiene 10 tracce con alcune le migliori canzoni e ballate strumentali della tradizione, prendendo una direzione più moderna e influenzata dal pop rispetto al lavori precedenti. Folk, country e swing si mescolano e danno vita ad un tessuto musicale ricco di sfumature. L’album è disponibile su Spotify, iTunes e da tutti gli altri store digitali. Sito Ufficiale: http://www.albanfuam.com Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/Alban-Fùam/78204005858 Canale Youtube https://www.youtube.com/user/albanfuam1 Ufficio Stampa: ArtCorner https://www.facebook.com/ArtCornerVr – artcorner@email.it