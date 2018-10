Cesare Picco live al Teatro Ristori di Verona con l'emozionante "Blind Date"

Venerdì 19 ottobre il Teatro Ristori ospiterà per la prima volta in assoluto a Verona il “Concerto al buio” – Blind Date ideato dal compositore di fama internazionale Cesare Picco per sensibilizzare sulle tematiche legate alla vista. L’evento è promosso da CBM Italia Onlus, la più grande associazione umanitaria impegnata nella cura e nella prevenzione della cecità e della disabilità nei paesi del Sud del mondo.

Blind Date è un concerto unico nel suo genere, un’esperienza sensoriale di grande impatto emotivo, che scavalca i limiti della musica, dando la possibilità al pubblico di immergersi in una realtà sconosciuta ai più: il buio che non lascia spazi, come accade a tutti coloro che non hanno il dono della vista.

Cesare Picco con la sua musica accompagna lo spettatore nella profondità del buio, facendo rivivere le difficoltà e la privazione alla quale migliaia di persone in tutto il mondo sono costrette. Ma tornare a vedere certe volte è possibile, ed è questo il messaggio che CBM da anni veicola.

Il concerto inizia in penombra, poco alla volta ogni fonte di luce si spegne, in sala si raggiunge l’oscurità più assoluta per circa mezz’ora, infine la luce riappare come segno di ritorno alla vita. L’alternanza luce-buio-luce che caratterizza il “Blind Date” ben interpreta il ritorno alla speranza che le persone cieche nei Paesi del Sud del mondo, aiutate da CBM provano. L’organizzazione diffonde la prevenzione e sostiene chi, tramite una semplice operazione chirurgica, può sperare di riacquistare la vista.

Cesare Picco durante la performance sarà affiancato dal quartetto d’archi formato dai violinisti Luca Falasca e Matteo Marzaro, dal violista Flavio Ghilardi, dal violoncellista Leonardo Sapere. CBM Italia fa parte di CBM, organizzazione attiva dal 1908 composta da 10 associazioni nazionali (Australia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Kenya, Nuova Zelanda, USA, Sud Africa e Svizzera) e che insieme sostengono progetti e interventi di tipo medico-sanitario, di sviluppo ed educativo. Dal 1989 CBM è partner dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro la cecità prevenibile e la sordità. CBM opera nei Paesi nel Sud del mondo in sinergia con i partner locali in un’ottica di crescita e sviluppo locale. Lo scorso anno hanno raggiunto oltre 35 milioni di persone attraverso 530 progetti in 54 Paesi di tutto il mondo.

Il concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria: https://www.cbmitalia.org/blind-date/tour/. Consigliata la donazione a favore dei progetti di CBM nei Paesi del Sud del mondo.