Studenti e docenti del Conservatorio per la rassegna "Vespri d'organo in cattedrale"

È stata presentata oggi nella nostra sede la rassegna Vespri d’organo in Cattedrale. Meditazioni musicali, frutto di un accordo di collaborazione tra la Fondazione Cariverona, il Conservatorio Statale di musica E.F. Dall’Abaco di Verona e la Parrocchia della Cattedrale di Verona Santa Maria Assunta, diretto alla promozione della cultura musicale e valorizzazione degli strumenti storici.

La rassegna oltre all’esaltazione del patrimonio organaro – la ricostruzione filologica di un Antegnati operata da Formentelli – vuole valorizzare la figura dell’organista ed i percorsi formativi offerti dal Conservatorio. I cinque appuntamenti delle meditazioni musicali avranno come protagonisti accademici dell’Ateneo musicale veronese, che potranno così cimentarsi nell’esecuzione pubblica di un repertorio musicale da concerto.

Fondazione Cariverona da sempre sostiene iniziative culturali in ambito artistico e attività che valorizzino gli strumenti musicali e nel tempo si è impegnata al recupero di oltre 20 organi storici costruiti tra il ‘600 e ’800 - tra cui appunto l’organo Antegnani restaurato ad inizio anni ’90 - presenti nei territori di riferimento, risultando quindi naturale riconoscersi in questo progetto che arricchisce anche l’offerta culturale della città di Verona.

Il primo degli incontri in programma per la rassegna Vespri d’organo in Cattedrale, previsto per sabato 2 febbraio, vedrà protagonista il Maestro e titolare della cattedra di organo presso il Conservatorio di Verona, Umberto Forni. I successivi appuntamenti valorizzeranno i percorsi formativi intrapresi nei corsi d’organo con allievi iscritti ai corsi accademici: sabato 9 febbraio si esibiranno Filippo Croce organo e Elena Migliorini soprano; sabato 16 febbraio Nicola Benetti organo e Rebecca Bottari soprano; sabato 23 febbraio Chiara Zanella organo, Alice Bolla soprano, Kim Hyun Jin soprano e Brad Carlton Sisk tenore; sabato 2 marzo Marco Simeoni organo e Matteo Valbusa tenore.

Tutti gli appuntamenti si terranno presso la Cattedrale di Verona – Santa Maria Assunta - alle ore 17.30 e avranno la durata di un’ora circa.

L’ingresso agli eventi è libero fino ad esaurimento posti.