A Verona la 9^ edizione della rassegna "Ottobre Musicale Terenzio Zardini"

La Chiesa di San Bernardino e l'Auditorium Nuovo Montemezzi di Verona ospitano, dal 6 al 28 ottobre, la 9^ edizione della rassegna “Ottobre Musicale Terenzio Zardini”, in memoria del compositore di musica sacra e docente Musica Corale nel Conservatorio di Verona, scomparso nel febbraio del 2000.

L'iniziativa, promossa dall'Associazione musicale fr. Terenzio Zardini, ha come obbiettivo promuovere la cultura musicale in genere e il repertorio del Maestro Zardini in particolare, dei compositori veronesi e veneti, la diffusione della musica, non solo liturgica, coinvolgendo le realtà musicali e non del territorio.

La rassegna si sviluppa in quattro concerti (sabato 6, 13 e 20 e domenica 28 ottobre), con programmi di forte originalità: musiche di Haydn, Handel, Bach e Vivaldi. Come nelle edizioni precedenti un'attenzione particolare sarà rivolta a giovani musicisti meritevoli, con l’assegnazione del Premio Terenzio Zardini.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero.

Il programma dettagliato sul sito del Comune.