Festival di musica barocca a Verona

Diffondere nel grande pubblico la passione per la musica barocca. È questo l’obiettivo del festival "Toccobarocco" che, con tre serate di concerti nei sabati 14 settembre e 5 e 26 ottobre, tutti con inizio alle 21, punta a far conoscere ed apprezzare la musica ed il lato artistico di un’epoca straordinaria.

Il festival, nato dalla collaborazione tra la 1a Circoscrizione e l’associazione "Dimostrazioni Armoniche", prevede: sabato 14 settembre, nella chiesa sconsacrata di San Pietro in Monastero, l’esecuzione concertistica de “Il gioco dell’oca”. Lo spettacolo è ad ingresso libero.

Sabato 5 ottobre, invece, sarà la volta del concerto ‘Amore in Arcadia’ in programma al Circolo Ufficiali di Castelvecchio. Durante la serata sarà proposta la cantata pastorale "Aminta e Fillide" di G.F.Handel, uno degli ultimi rappresentanti del genere barocco. Solo per questa serata è prevista la prenotazione all’indirizzo info.dimostrazioniarmoniche@ gmail.com, con un biglietto d’ingresso del costo di 5 euro per l’intero e di 3 euro per il ridotto.

Sabato 26 ottobre, nell’ex chiesa sconsacrata di Santa Maria in Chiavica, si terrà infine lo spettacolo ‘Barbara Strozzi (in)cantatrice’. La serata sarà dedicata alla scoperta di una delle musiciste più importanti del Seicento, compositrice di alcune delle opere più rilevanti di tutto il periodo barocco. Il concerto è ad ingresso gratuito.

Il programma del festival è stato presentato questa mattina in Municipio dal presidente della 1a Circoscrizione Giuliano Occhipinti insieme al presidente della Commissione consiliare Cultura Franco Dusi. Presente per l’associazione ‘Dimostrazioni Armoniche’ il direttore artistico Marcello Rossi Corradini.

Informazioni e contatti

Per tutte le informazioni sul sito www.dimostrazioniarmoniche.com