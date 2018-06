Concerti, dj-set e stand enogasatronomici per la Festa Forte Chievo

Venerdì 15 e sabato 16 giugno per l'ottavo anno consecutivo le associazioni con sede nel Forte Chievo organizzano una manifestazione di intrattenimento, musicale ed enogastronomica per far conoscere una parte della storia di Verona.

L'ingresso al Forte Chievo è gratuito. Si ha la possibilità di visitare le sedi delle associazioni partecipanti, di accedere agli stand enogastronomici, ai concerti nel cortile interno, assistere alle proiezioni dimostrative dell'associazione Canoisti, vedere le esposizioni artistiche e il mercatino del fatto a mano.

In concomitanza con la festa, il Gruppo Cinofilo Verona, sabato 16 dalle 15 alle 19 organizza la terza edizione della Giornata Porte Aperte. Per tutto il pomeriggio sono attivi dei banchetti informativi per conoscere le attività dell'Associazione.

Programma musicale