Al teatro Stimate e al Camploy torna "La città del jazz", omaggio a Rudy Rotta

Artisti a “chilometri zero”, ma conosciutissimi anche all'estero, per cinque serate a ritmo blues. Torna, per la quarta edizione, la rassegna “La città del jazz”, che quest’anno sarà dedicata alla memoria del musicista veronese Rudy Rotta. I concerti, che si terranno prima al Teatro Stimate e, da marzo, al Camploy, saranno ad ingresso gratuito.

Ogni serata vedrà la partecipazione di due gruppi o artisti. A dare il via al programma saranno giovedì 22 novembre la Basin Street Band e la Old Peppers Jass Band. Il 17 gennaio sarà il turno di Roberto Morbioli & Marco Pandolfi con Bayou Moonshiners. Il 13 febbraio sul palco saliranno la Ciosi Band e Giorgio Peggiani. Si passerà poi al Camploy. Il 20 marzo si esibiranno Luca Olivieri e gli Old Times. Il 17 aprile chiuderanno la rassegna la Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona e la Ritmosinfonik Jazz Lab.

Le serate, con inizio alle ore 21, saranno presentate da Sandro Avesani.

L'iniziativa, organizzata dal Comune di Verona insieme alla Big Band Ritmo Sinfonica “Città di Verona”, è stata presentata questa mattina, in sala Arazzi, dall'assessore alla Cultura Francesca Briani. Erano presenti il direttore artistico Marco Pasetto, il direttore tecnico Paolo Girardi e i rappresentanti di alcuni gruppi che si esibiranno.

La rassegna è strutturata su cinque serate e vede ogni volta la presenza sul palcoscenico di due gruppi, secondo la seguente scaletta: