Lo spettacolo musicale di Paola Lombardo "Concert Jouet" alla Fucina Culturale Machiavelli

Non è solo teatro, non è solo un concerto: è una commistione esplosiva (e precaria) di musica, fisicità, risate. "Concert Jouet", in scena sabato 12 gennaio alle 21 nel teatro di via Madonna del Terraglio, è “l'approssimarsi che diventa regola”, un concerto semiserio per la voce di Paola Lombardo e il violoncello di Paola Torsi, con la regia di Luisella Tamietto e la consulenza artistica di Nicola Muntoni.

Selezionato al Torino Fringe Festival del 2017 e vincitore del premio del pubblico del Teatro de L'inutile di Padova, Concert Jouet è esordito nel marzo 2016, ottenendo fin da subito successo di pubblico. L'idea nasce da quella di giocare con la musica, partendo dalla musica classica ma anche spaziando in diversi generi, dalla sigla di programmi tv alla musica rock. Uno spettacolo coinvolgente e mai banale, in cui due soli strumenti diventano migliaia, grazie alla fantasia di queste carismatiche artiste.

Per info sugli spettacoli, www.fucinaculturalemachiavelli.com

Sabato 12 gennaio ore 21

Concert Jouet

Concerto semiserio di Paola Lombardo

Biglietti: intero €13, ridotto (under 30- over 65) €10

