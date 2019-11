Paola Maugeri in Feltrinelli presenta il nuovo volume "Con passo lieve"

Martedì 26 novembre 2019 alle ore 18 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l' incontro con Paola Maugeri, autrice del nuovo volume "Con passo lieve" (Pickwick).

Qual è la differenza tra vivere a impatto zero e vivere sprecando molte risorse e fregandosene dell'ambiente? Paola Maugeri prova a spiegarlo nel suo nuovo libro. Un volume ricco di consigli e ricette per affrontare e combattere la crisi che sta travolgendo il nostro pianeta.

Vivere senza sprechi, rispettando se stessi, gli altri, gli animali e il pianeta, si può. Divertendosi anche molto. Girare in bicicletta, invece che in automobile. Usare le candele in romantiche cene vegane. Oppure arrivare a staccare del tutto il contatore... come ha fatto Paola Maugeri vivendo per un anno a impatto zero con la sua famiglia. Per consigli utili, godibile e leggero, corredato di una serie di golose ricette, questo libro sfata triti luoghi comuni, combatte la disinformazione e ci spiega come i piccoli gesti di ogni giorno possono diventare grandi scelte, e fare davvero la differenza: perché, consumando di meno, si può vivere meglio ed essere più ricchi. Di interiorità.