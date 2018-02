In programma alle ore 20.45 di giovedì 1 marzo 2018 al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo di danza "Con me cadi".

Esercitare un diritto all’ombra, a non essere bruciati in un’esposizione e in una produttività estorta costantemente. Diventare inoperosi nella frescura di un giardino. Ambientarsi lì e sostarvi. Per questo diventare ambigui, farsi sinistri. Esplorare le ombre che questo riparo ci consente di proiettare: quelle del tempo che ci è toccato, quelle del nostro incarnato. Patirle. E poi sprofondare in questa passione fino a intuire la possibilità di amarla. E sentire che forse solo così il cuore potrebbe diventare lieve e l’amore trasparente.



Regia e Coreografia Silvia Bertoncelli

Con Silvia Bertoncelli, Sara Cavalieri, Stefano Roveda, Paolo Ottoboni

Scenografia Silvia Bertoncelli, Paolo Ottoboni

Luci Claudio Modugno, Silvia Bertoncelli

Una produzione Compagnia Naturalis Labor

Con il sostegno di MIBACT/Regione Veneto/Provincia di Vicenza/Comune di Vicenza

