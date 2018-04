Il Comune apre le porte ai cittadini: visite guidate a Palazzo Barbieri

Ogni primo venerdì del mese alle ore 15.30 e alle 17 Palazzo Barbieri apre le porte ai cittadini. Venerdì 6 aprile sarà possibile visitare le prestigiose sale istituzionali del primo piano di Palazzo Barbieri, veri e propri scrigni di arte e storia. L'iniziativa trae spunto dal progetto “Io cittadino”, che da molti anni viene promosso dal Comune con l'obiettivo di far conoscere ai ragazzi la sede del Municipio di Verona e comprendere l’organizzazione e il funzionamento degli organi istituzionali che governano la città.

Al fine di permettere la visita e la conoscenza delle sale istituzionali di Palazzo Barbieri ad un pubblico più vasto, si propone ora la possibilità di visitare l’edificio offrendo visite guidate ai cittadini. Il percorso di visita (con prenotazione obbligatoria) permette di approfondire la storia di Piazza Bra e di Palazzo Barbieri, in particolare di Sala Arazzi – con la presentazione delle due grandi tele della fine del Cinquecento “La vittoria dei Veronesi a Vaccaldo su Federico Barbarossa”, opera di Paolo Farinati, e “Cena in casa Levi" o "Cena in casa del Fariseo”, opera della Bottega di Paolo Caliari, detto il Veronese – e di Sala del Consiglio, con l'illustrazione della tela “Vittoria dei Veronesi sui Benacesi” opera di Felice Riccio detto Brusasorzi e dell’affresco “Cristo crocefisso tra la Madonna e San Giovanni” di autore ignoto.

Sarà possibile ammirare, nel grande Atrio, le sei lunette in bassorilievo opera degli scultori Mario Salazzari e Berto Zampieri e i due pannelli che raffigurano rispettivamente la pianta e la provincia di Verona, opera di Orazio Pigato e Guido Farina. Durante la visita si potranno scoprire opere d'arte di grande valore, mai esposte al pubblico, conservate in alcuni degli uffici di rappresentanza del piano primo di Palazzo Barbieri.