Musica, tour guidati ed enogastronomia a Villa Scopoli per il compleanno di RiVer

Un’esortazione alla rinascita: così si possono riassumere i due anni di attività della realtà che riscopre angoli nascosti di Verona con eventi culturali e ricreativi. L’associazione RiVer è convinta che la riqualificazione di aree dimenticate e poco vissute possa trovare il suo inizio anche in stimoli informali che partono “dal basso”. Il compleanno dell’associazione, composta interamente da giovani (tutti under 35), si festeggerà a Villa Scopoli (piazza Plebiscito, Avesa) venerdì 15 giugno dalle ore 18.

Grazie al prezioso supporto dell’Associazione Villa Scopoli, insieme al Gruppo Giovani degli Amici dei Civici Musei d’Arte di Verona si potranno scoprire gli angoli meno noti della tenuta in origine di proprietà dei frati camaldolesi (XIII secolo), con tour guidati al brolo e alla peschiera. Nel parco adiacente, invece, musica e proposte enogastronomiche accompagneranno la serata.

Con il loro fascino vintage suoneranno i Nick Lee and The Marcos (trio formatosi sull’asse Trento-Bolzano-Merano che porta sul palco i classici e minori swing, jump blues e rhytm’n’blues). A fare da contrappunto ideale i veronesi Lite Orchestra con il loro repertorio swing, blues e rock’n’roll. Delizierà i palati la selezione enogastronomica di Dolciaria Cantucci, mentre per il capitolo bevande ci saranno: Birra della Valpolicella, Birrificio Mastro Matto e Lesster. Sostiene l’iniziativa anche l’azienda veronese Ferrari BK che produce manufatti in calcestruzzo per pavimentazioni e muratore con un attento sguardo sostenibile.

Rivalutare spazi poco sfruttati grazie alla luce di iniziative dal profilo culturale: questa la chiave con cui vanno letti i 12 eventi che l’associazione RiVer ha promosso, anche in passato, in diverse location del centro storico. L’ultimo, in ordine di tempo, lo scorso 20 maggio al parco del Giarol Grande con il Sunday Market, mentre l’8 aprile ai Giardini di Monzambano con la partecipazione di artisti locali, installazioni, musica e laboratori nel segno di un’attenta collaborazione con il tessuto associativo locale. Quest’anno il focus della realtà è tutto sui quartieri: dopo Santa Lucia e San Michele Extra ora è la volta di Avesa.

River in breve

L’associazione, giovane per nascita e per età media dei suoi membri (tutti under 35), realizza eventi di carattere ricreativo-culturale in luoghi dimenticati o poco utilizzati della città per promuovere contaminazioni e riconquistare gli spazi, innovandoli. RiVer è un nome inclusivo come l’approccio dell’associazione verso i suoi obiettivi, un nome che contiene l’idea di ri-valutazione e ri-nascita, ma anche di una primavera che sboccia dalle iniziative virtuose. RiVer è il fiume, l’Adige, ma anche la metafora della connessione che, da una piccola sorgente, arricchendosi strada facendo, riesce a giungere al mare, sfiorando sempre più luoghi.