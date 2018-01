Un corso per apprendere la "compassione per sé e la compassione per gli altri"

Obiettivo: il percorso vuole aiutare i partecipanti a vivere un atteggiamento consapevole e compassionevole verso sé e verso gli altri e fornire gli strumenti per perseguire il benessere personale, soprattutto di fronte agli schemi di colpa, vergogna e autocritica.



Metodologia: si prevedono momenti di pratiche differenti, attività di gruppo e condivisione di esperienze, alternati con momenti di approfondimenti teorici.



Destinatari: il corso è rivolto a quanti sono interessati al mondo della conoscenza “gentile” di se stessi, a quanti sperimentano situazioni di autocritica e disagio e desiderano ritrovare un momento di “gentilezza” nella propria vita.



NOTE ORGANIZZATIVE

Date: Mercoledì 07-14-21-28 Febbraio; 07-14-21-28 Marzo 2018

Orario: 20.00-22.00

Quota di partecipazione: € 90,00 + IVA

Il numero di presenze previste è di max. 20 partecipanti.

Conduttore: Dott. MARCO VICENTINI, Psicologo Psicoterapeuta



Per informazioni ed iscrizioni, si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30 per telefono: 045 913765 o via mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it