La compagnia teatrale Trapano Boss apre la stagione al Teatro Salus di Ca’ degli Oppi

La compagnia teatrale Trapano Boss propone la stagione al Teatro Salus di Ca’ degli Oppi dal 18 gennaio 2018. Un cartellone ricco di commedie divertenti e tributo a De Andrè; col supporto di Comune e Pro Loco di Oppeano La compagnia teatrale cadioppina Trapano Boss, col supporto di Città di Oppeano e Pro Loco, organizza la stagione teatrale 2018 al Teatro Salus di via Dante Bertini a Ca’ degli Oppi.

Da gennaio a marzo 2018 sono tanti i titoli in cartellone:

Giovedì 18 gennaio 2018 Mercantifiera con Fabrizio De Andrè Tribute band;

Giovedì 1 febbraio Morto e contento della compagnia Casterotto, regia di Enzo Forleo.

Giovedì 15 febbraio Gtv Niù Teatro con La leggenda di Rita Rosani e Dino Degani.

A seguire Mustache giovedì 1 marzo con la compagnia dell’Arca

Giovedì 15 marzo Arteinparte con Fratelli Speranza, commedia in due atti.

Le prevendite sono acquistabili presso Alimentari Peretti a Ca’ degli Oppi e Asd Sinestesia a Bovolone; gli spettacoli iniziano sempre alle ore 21 e l’ingresso ha un costo a persona di 7,00 euro.

“Nel 2018 l’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Oppeano danno volentieri questo supporto alla Compagnia Teatrale Trapano Boss per l’organizzazione della stagione cadioppina 2018; una serie di proposte varie e molto coinvolgenti, che creano un’occasione di ritrovo per la comunità. Gli spettacoli teatrali al Teatro Salus si svolgono da parecchi anni e l’affluenza è sempre stata buona: anche nel 2018 Trapano Boss intende mantenere alta l’affluenza, proponendo musical, come quello di Mercantifiera dedicato a Fabrizio De Andrè, commedie divertenti come Morto e contento, o come Mustache – L’arte di salvarsi la pelle, liberamente tratto da una commedia di Mel Gibson”.