Commemorazione dei caduti sui campi di Custoza

Il 24 giugno a Custoza si commemorano i caduti delle battaglie risorgimentali. Quest'anno la cerimonia sarà incentrata sulla figura del generale Giuseppe Govone, a cui sarà intitolata la salita di accesso al sito monumentale.

Il 24 giugno 1866 Govone tentò un'ultima strenua resistenza contro gli austriaci con i suoi soldati, stremati dopo un’intera giornata di battaglia, proprio sul colle dove ora sorge l’Ossario.

Le commemorazioni inizieranno la mattina in piazza XXIV Maggio con l'alzabandiera presso il monumento ai caduti, a cura delle associazioni d'arma e con la FAI una passeggiata "Tra i colli di Custoza" promossa dal FAI Giovani - Verona e da Sommacampagna si racconta.

Verso sera si terrà l'ammaina bandiera, a seguire la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale. Al termine della messa vi sarà un momento conviviale in piazza, per poi procedere con il raduno di associazioni d'arma, Corpo Bandistico di Sommacampagna e Autorità, per portarsi alla Salita Generale Govone, con il taglio del nastro e lo svelamento del cippo toponomastico.

Il prof. Marco Scardigli, autore de” Lo scrittoio del generale”, biografia di Govone, terrà poi una lezione magistrale. Chiuderà la manifestazione il concerto "Frammenti di Risorgimento" per quintetto d'archi, de “L’Accademia Secolo XXI”, soprano Victoria Stevens e quattro voci maschili.

La manifestazione è promossa dal Comune di Sommacampagna, con il supporto organizzativo dell'associazione Créa Custoza e con il coinvolgimento di numerose associazioni locali.