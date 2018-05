Comedy saturday - standup comedy senza censure con Sofia Gottardi

Terzo appuntamento con “Comedy Saturday”, la rassegna dell’Associazione SDV dedicata alla stand up comedy, dove la satira la fa da padrona. Scanzonata ed irriverente sarà sul palco la più giovane monologhista comica del panorama italiano, Sofia Gottardi!

Sabato 19 Maggio si cimenterà nel suo nuovissimo “One Girl Show”.

Sofia è una giovane disagiata, un’adorabile scema, le vorrete bene solo perché non è figlia vostra, persa in un mondo in cui continua a inciampare nei suoi stessi piedi...

La censura e il pudore non fanno parte del dna di Sofia Gottardi, irriverente comica che calca il palcoscenico fin da quando era minorenne.

Lo spettacolo è vietato ai minori di 14 (tranne ai più ribelli ;) ) perché contiene battute sessuali e un po’ di black humor. Questo solo perché si vuole ridere sulla parte oscura che risiede in ognuno di noi, senza pesantezza.

La formula che ha già fatto sold out nelle due serate precedenti è sempre la stessa:

+ Apertura alle 20.30

+ Buffet e bollicine

+ StandUp Comedy

+ Music Time fino a tarda ora

L’appuntamento è per sabato 19 Maggio dalle ore 20.30 presso la sede di SDV al Forte del Chievo (Via Bionde 61, Verona). L’evento, riservato ai Soci, richiede il contributo di 5€, comprensivo di aperitivo e buffet.

È possibile fare richiesta di tesseramento online su www.sdv.vr.it/tesseramento