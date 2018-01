Comedy Saturday, ospite Arianna Errico che presenta "Romanstika"

Ad aprire le danze sarà una carichissima e scalpitante Arianna Errico, già veterana del palco SDV, che ci farà l’onore di presentare in anteprima nazionale assoluta e solo per i Soci SDV il suo nuovo spettacolo "RomanStika"!



Con il monologo “RomanStiKa” Arianna darà voce alle disavventure amorose di una romantica che nel XXI° secolo vuole ancora credere all’amore. Ce la farà? Tra dubbi, perplessità, incertezze, con riferimenti diretti alla sessualità e alla mentalità maschilista della società contemporanea, Arianna Errico racconta uno spaccato di vita reale e guarda con lucido sarcasmo e sguardo disincantato il mondo di oggi.



Dopo quello che si prospetta essere uno spettacolo senza precedenti, si scalderà la console per un coinvolgente DJ Set che ci accompagnerà fino a tarda ora!



Con Comedy Saturday il divertimento vi aspetta Sabato 27 Gennaio dalle ore 20.30 nella sede Associazione SDV (venite al Forte del Chievo in Via Bionde 61 a Verona… e seguite le risate!).



Contributo richiesto 5€ aperitivo e buffet compresi. Ingresso riservato ai Soci.

E’ possibile fare preventiva richiesta di tesseramento cliccando qui!

La tessera sarà valida per tutti gli eventi dell’anno 2018.



Prevediamo un buon afflusso di pubblico, arriva puntuale e non avrai problemi!

Per prenotazione posti inviare email a info@sdv.vr.it con NOME+COGNOME+EMAIL+CELL+N.POSTI RICHIESTI

Se confermato, il posto viene garantito fino a 10 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

