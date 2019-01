Torna "Comedy saturday" con Laura Formenti al Forte del Chievo

Torna anche quest’anno “Comedy Saturday”, la rassegna dell’Associazione SDV dedicata alla comicità che sabato 26 Gennaio vedrà sul palco la standup comedian Laura Formenti con lo spettacolo “Sono una bionda, non sono una santa”.

Per il primo appuntamento del 2019 “Comedy Saturday” presenta un’artista milanese, insegnante dell’Accademia del Comico di Milano, protagonista della prima stagione di “Natural Born Comedian” su Sky, che si cimenterà in un comic live show senza censure applaudito in tutta Italia per l’ironia arguta e la raffica incalzante di battute, firmato dalla stessa Formenti e da Giuseppe della Misericordia.

Armata di microfono,Laura Formenti non ha paura a formulare domande “scomode”, rivelando in modo satirico e irriverente il mondo che ci circonda, facendo leva su stereotipi e cliché. Ironica e pungente, non mancherà di sorprendere affrontando temi attuali e delicati quali politica, religione e sesso, intervallandoli con argomenti più leggeri.



“Perché a 30 anni continuano a chiederti se hai figli?

Le parolacce sono ‘parolacce’? Ma soprattutto buonismo è una parolaccia?

I tedeschi conquisteranno il mondo? E se Dio fosse donna?”



Ci vuole molta intelligenza a non prendersi sul serio, a far riflettere con leggerezza, a far ridere uscendo dagli schemi. E Laura Formenti sa farlo molto bene.

L'Associazione SDV è lieta di ospitare un’artista nazionale del suo calibro, con l’intento costante di offrire show sorprendenti di altissimo livello, esplorando il mondo della comicità in tutte le sue forme, dallo stand-up comedy all'improvvisazione teatrale, passando per il cabaret.



L’appuntamento con la comicità è per Sabato 26 Gennaio presso la sede di SDV al Forte del Chievo(Via Bionde 61, Verona) dalle ore 20.00 apertura cancelli.

Lo spettacolo è consigliato ad un pubblico adulto, inizierà alle ore 21.00.

Si richiede un contributo ai soci di 7 euro.

Ingresso riservato ai soci, ed è possibile fare preventiva richiesta di tesseramento online su www.sdv.vr.it.