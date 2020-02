Comedy saturday al Forte del Chievo con lo spettacolo "Schrödinger"

Riparte la nuova stagione di comicità al Forte Chievo: torna “Comedy Saturday”, la rassegna organizzata dall’Associazione SDV. Sabato 8 febbraio si terrà la prima serata della nuova stagione di “Comedy Saturday”, la rassegna di spettacoli comici organizzata dall'Associazione SDV presso la propria sede al Forte Chievo.

Apre la rassegna 2020 in anteprima “Officina ImproSchegge”, il laboratorio composto dai ragazzi del quarto anno dei corsi di improvvisazione dell’associazione Improschegge, che si esibiranno con lo spettacolo "Schrödinger": tre storie improvvisate, inventate e messe in scena al momento sulla base degli input forniti dal pubblico, vero regista dello show.

Saranno proprio gli spettatori a proporre i temi delle storie in un crescendo di racconti di vita vera, drammi, situazioni brillanti con esiti davvero imprevedibili e divertenti. Il finale di ogni storia sarà scelto da tre spettatori all’inizio della serata.

Decideranno se da ognuna delle tre scatole il gatto di “Schrödinger” uscirà vivo (lieto fine) o morto (finisce male… ma veramente male!) ma questo i ragazzi sul palco lo scopriranno solo durante lo svolgimento dello spettacolo. Tranquilli però, nessun animale sarà maltrattato durante la serata!

Uno spettacolo sempre nuovo e frizzante, che per 60 minuti trascina il pubblico in un susseguirsi di eventi al limite del paradossale grazie alla fantasia dei protagonisti: un presentatore, un musicista e sette improvvisa(t)tori. Da anni l'Associazione SDV si distingue nel panorama veronese per la proposta di molteplici attività rivolte all'aggregazione e alla promozione di realtà culturali meno conosciute. Dopo il successo delle ultime stagioni di “Comedy Saturday”, anche per la nuova edizione 2020 l'Associazione SDV ha voluto mantenere il livello del format, invitando sul palco artisti e nuovi talenti, appartenenti al mondo dello spettacolo comico in tutte le sue forme, dall'improvvisazione teatrale al cabaret.

L’appuntamento con il divertimento ad ingresso gratuito è quindi per Sabato 8 Febbraio presso la sede SDV al Forte del Chievo (Via Bionde 61, Verona) dalle ore 20.33, aprirà il bar per bere qualcosa nell’attesa.

Informazioni e contatti

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.03. L’evento è riservato ai Soci. È possibile fare preventiva richiesta della tessera come socio all ’indirizzo www.sdv.vr.it/tesseramento.

Il tesseramento SDV fatto in questa serata vale per l'interno anno 2020. A fine spettacolo si potrà offrire un contributo libero “a cappello” per la protezione dei gatti in scatola.