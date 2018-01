"Flying Kicks" al Colorificio Kroen per un underground party tutto da ballare

Colorificio Kroen e Dilated Pupils Rec presentano venerdì 19 gennaio "Flying Kicks": Breakcore vs Chiptune party!

- DJ Balli

- Kenobit

- Losing Key

- YBM

- Nevre

Gran ritorno del Breakcore party made in Verona più che underground è undercool, autoproduzioni, onde quadre e vinili pazzi da ballare e delirare!



• Dj Balli (Sonic Belligeranza)

Moderna, emancipata, contemporanea, di ampio spettro, vegetativa, post-organica, sperimentale, anti stress, intelligente, straordinaria, interattiva, dialettica, elucubrativa, modulare, tribale, minimale, edonistica, celebrativa. Tutti questi aggettivi sono spesso utilizzati per descrivere la musica dance elettronica, con Dj Balli le cose stanno in modo diverso.

sonicbelligeranza.com

https://soundcloud.com/ sonic-belligeranza/tracks



• Kenobit (Milano Chiptune Underground)

Una delle figure centrali della chiptune italiana (e non solo). Organizza i grandi party in bassa risoluzione di Milano Chiptune Underground e cerca di portare la chiptune internazionale in tutti gli angoli dello stivale, fungendo da tramite tra la scena e le realtà locali. Quando non organizza feste e workshop, gira il mondo con il suo Game Boy, tenendo alta la bandiera della chiptune tricolore. Ha suonato nei festival più importanti della scena chip, dall'America all'Europa, dal Giappone al Sud Africa.

https://soundcloud.com/ kenobit/tracks

https:// kenobit.bandcamp.com/album/ kenobit



• Losing Key (Dilated Pupils Rec)

Nel 2010 fonda con Attami (aka Dance O Lator aka Terroritmik) l'etichetta Dilated Pupils Rec che colleziona produzioni eclettiche del panorama breakcore contemporaneo italiano. Scultore per la bottega del Cignaroli, prende dimestichezza con le arti metronomiche digitali verso gli anni 2000, con computer che si riavviano da soli. Già dagli inizi s'impossessa del ctrl + alt + canc schivando così grossi malanni. Non capisce i 4/4, per lui il tango è un pallone.

https://soundcloud.com/ losing-key



• YBM (Dilated Pupils Rec)

Chiedete ai suoi vicini di casa e se non bestemmiano vi diranno che YBM The Trackbird non sanno chi sia. Sonorità spinose ed oniriche si fondono senza successo in un linguaggio musicale sconnesso e destrutturato come le erbacce che attecchiscono sulla ghiaia dei cantieri lasciati a metà. Scarpe spaiate, punte da ferro arrugginite, merli, lombrichi, ossa di cane, tracce di scooter, sigarette rotte vicino alle panchine. Il clock scandisce tutte le musiche del mondo appallottolate con soddisfazione come una caccola grossa fra le dita.

https:// dilatedpupilsrec.bandcamp.c om/album/go-tracker-dpr007



• Nevre (Makadam Circus, Dilated Pupils Rec)

Un giorno oltrepassa i confini del veneto sulla Y10 di un amico e arriva al Number One di Rovato. Li scopre la musica Hardcore, la Speedcore e vede molti artisti. Ora i vinili iniziano a girare sui tecnici. Una sera in un locale vicentino sente una musica nuova, fuori dagli schemi classici dei 4/4, è DJ Balli che spara mitragliate di fottuti bpm Breakcore. Folgorazione immediata!! La Breakcore per molto tempo diventa una bella compagna da mixare nelle balere punk della bassa veronese. Lì inizia a proporre della musica nuova, la gente non capisce, è l'inizio del mashup più totale e ignorante. Il delirio è servito. Nasce Makadam Circus ( piccola label noize/massacre/break fondata da lui). In tutto questo tempo disegna e collabora con gallerie italiane e europee con il nome d'arte di Le Nevralgie Costanti.

https://soundcloud.com/ nevre/tracks

(fonte Facebook)