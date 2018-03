Al Colorificio Kroen gli Spiritual Front in concerto per un omaggio imperdibile ai The Smiths

Panic! è il party dedicato ai The Smiths, la band inglese diventata un'icona nella storia della new wave e del rock alternativo. Ospiti speciali della serata di venerdì 23 marzo al Colorificio Kroen sono gli Spiritual Front, per la prima volta a Verona, con il loro nuovo show dedicato a Morrissey e soci. Dopo il concerto, la notte continua con il dj set new wave e post punk!

Venerdì 23 marzo

DANCE OF YOUTH



SPIRITUAL FRONT

The Smiths & Morrisey show

BAHNTIER + PHERDI + ZYNISCHE

new wave / post punk / darkwave dj set

