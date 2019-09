Settembre Colognese e 124esima Fiera agricola a Cologna Veneta

Giovedì 5 settembre alle 19 sono in arrivo i menù tipici degli stand gastronomici allestiti all’ex corderia (aperti fino alla domenica). Il giorno successivo, venerdì 6 alle 20, prenderà il via la 124a edizione della Fiera agricola in corso Guà Dea Piccini e in piazza Mandamento, dove fino a domenica oltre cento espositori dell’est e del basso veronese, del vicentino e del padovano, promuoveranno prodotti e attrezzature agricole, del commercio e dell’artigianato. Sempre venerdì 6 sono in calendario spettacoli con dj e una sfilata di moda.

Sabato 7 è in programma in centro una rievocazione storica medievale con duelli, sbandieratori e antichi mestieri. La sera, alle 21 in piazza Duomo, si terrà la 10a edizione del festival di cabaret “Riso fa buon sangue”.

Domenica proseguirà la rievocazione storica e alle 21, ancora in piazza Duomo, si terrà il concerto “Sì new day life” promosso dal Centro Aiuto Vita. Dopo le 23 lo spettacolo piromusicale chiuderà il programma della manifestazione.

Il Settembre Colognese e la 124a edizione della Fiera agricola sono patrocinati dalla Provincia di Verona e dalla Regione del Veneto e organizzati dalla pro loco in collaborazione con il Comune di Cologna Veneta.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/eventi.colognaveneta/

- https://www.prolococolognaveneta.com