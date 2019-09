Escursione "Colline soavi" in occasione della 91esima Festa dell'uva di Soave

Hai voglia di ammirare Soave dalle sue colline? Vuoi sapere i miti e le tradizioni di questo territorio? Vuoi fare una passeggiata guidata nei vigneti e oliveti? Abbiamo quello che fa per te!

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019

Ore 10 e ore 15 a Porta Verona davanti all'ufficio turistico della Strada Del Vino Soave.

Durata: 2 ore e mezza con spiegazioni.

Costo: 10 euro a persona per i tesserati equipENatura, 12 euro a persona per i non tesserati. Gratuita per minori di anni 15. Chi volesse tesserarsi deve farlo presente all’atto dell’iscrizione.

Il prezzo comprende:

l’accompagnamento professionale da parte di una Guida Ambientale Escursionistica (ai sensi della L. 4/2013),

assicurazione durante l’accompagnamento.

Informazioni, prenotazioni e contatti

Iscrizione: Whatsapp +39 3403281258

Escursione svolta in collaborazione con Strada Del Vino Soave e Turismo Est Veronese e Pro Loco Soave.

Web: www.equipenatura.it

Facebook - equipENatura

info@equipenatura.it

LINK EVENTO: https://www.facebook.com/events/474914553363156/

LINK FESTA DELL'UVA: https://www.facebook.com/SoaveProLoco/