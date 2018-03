Laboratorio creativo "Collaborative Mandala Art"

L’associazione ARCI Spazio Solidale, nell’ambito del Progetto “Per una Comunità includente”- microprogetto “Transiti” propone:



COLLABORATIVE MANDALA ART - Laboratorio di mandala collettivi per creare collaborando a cura di Elisabetta Lucchi, Mandala painter and facilitator.



Il laboratorio si articola in sei incontri a cadenza settimanale il giovedì pomeriggio, dalle 17:00 alle 19:00, a partire dal 19 aprile 2018. Il percorso prevede la costruzione di uno o più mandala collettivi e si svolgerà per quattro incontri presso la sede di Spazio Solidale in via Carlo Cattaneo n.14, Verona. Gli altri due incontri si terranno fuori sede e prevedono:

1) Visita culturale nel centro di Verona, per scoprire e ammirare dal vivo alcuni rosoni (mandala) presenti nella nostra città;

2) Uscita al Parco dell’Adige per una esperienza di Land Art.

NOTE ORGANIZZATIVE

La tecnica del mandala è accessibile a tutti/e e non richiede alcuna precedente esperienza di disegno o pittura.

Numero partecipanti ammesse/i: max 12 persone.

Quota di partecipazione: € 60,00

Le iscrizioni si chiudono il 15 aprile 2018.

Materiale: ogni partecipante dovrà portare con sé matita da disegno, gomma, matita-gomma, temperamatite, compasso, riga (50/60 cm). Carta e colori saranno messi a disposizione dal Circolo Arci Spazio Solidale.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Associazione ARCI “Spazio Solidale”

Via Carlo Cattaneo 14 - 37121 VERONA

chiamare dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 al numero

045 8033589. In altri orari al cellulare 348 7300189 (anche sms)

oppure inviare una e-mail a: spaziosolidale@gmail.com

su facebook: ARCI SPAZIO SOLIDALE

sito ARCI: www.arci.verona.it



#mandala #arte #creatività #laboratoriomandalaverona