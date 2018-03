Al Cohen la presentazione del libro e il concerto di Carlo Maver "Azalaï. Millecinquecento chilometri a piedi nel deserto"

Venerdì 16 marzo al Cohen Verona si terrà la presentazione del libro e il concerto di Carlo Maver con ingresso libero "Azalaï. Millecinquecento chilometri a piedi nel deserto" (Edizioni Pendragon).



L'autore dialoga con Luigi Licci - Gulliver Libri per viaggiare,

a seguire brani musicali eseguiti da Carlo Maver

Sarà possibile acquistare il libro direttamente al Cohen Verona, grazie alla collaborazione di Gulliver Libri per viaggiare



Credo che il deserto e questo viaggio abbiano aperto una porta dentro di me, una porta che mi ha permesso di guardarmi dentro, di sentirmi, di conoscere l'esistenza di un mondo che fino a quel momento ignoravo, un mondo che ora fa parte di me...



Il diario di un viaggio sulle rotte dell' azalai, l'antica via commerciale che da Timbuctù conduce alle miniere di sale di Taoudenni attraverso il Sahara. Un lunghissimo percorso a dorso di cammello alla scoperta della vita nel deserto. Un'esperienza estrema, vissuta da un musicista che scoprirà a sue spese quanto può essere difficile e stimolante muoversi in un universo del tutto estraneo, governato da leggi proprie... Per ritrovarsi, quasi duemila chilometri dopo, un uomo e un artista diverso da quello che era partito.



Carlo Maver è un musicista che mette al centro della propria ricerca musicale il tango e le sonorità mediterranee e la ricerca della sacralità del suono. Tra i pochi allievi del grande bandoneonista argentino Dino Saluzzi, si è esibito in Portogallo, Spagna, Francia, Albania, Argentina, Australia, Afghanistan, Etiopia, India, Bahamas. All'attivo ha tre cd con composizioni originali: Spaesaggi, 12 Nodi, Tracce d'Africa. E' ideatore e direttore artistico di Eco della musica, festival ecologico-musicale sull'Appennino tosco-emiliano. Vive a Bologna.

