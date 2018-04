Giovedì 5 aprile Gianni Sabbioni e Rudi Speri duo in concerto al Cohen Verona.

Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011

Gianni Sabbioni e Rudi Speri sono due musicisti conosciuti e stimati nell’ambito veronese. Gianni Sabbioni è molto richiesto e apprezzato sia come contrabbassista che come bassista elettrico. Inoltre per anni si è dedicato alla musica barocca. In questo ambito ha collaborato con famosi direttori e prestigiose orchestre, esibendosi nei teatri di mezzo mondo.

Rudi Speri suona la chitarra jazz con uno stile elegante ed essenziale ma è molto stimato anche come insegnante e arrangiatore. Nel programma musicale si alterneranno standard e brani originali.

