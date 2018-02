Torna il Cohen Jazz Club con il concerto di Paolo Birro e Lorenzo Conte

Appuntamento da perdere giovedì 1 marzo con Paolo Birro e Lorenzo Conte in concerto al Cohen Verona.

Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011



PAOLO BIRRO - Nato a Noventa Vicentina (VI) nel 1962. Nel 1987 ha conseguito il diploma in pianoforte presso il Conservatorio di Vicenza sotto la guida del maestro Carlo Mazzoli, ottenendo il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Nel 1992 in trio con Sandro Gibellini e Mauro Negri si classifica al primo posto nel Concorso Internazionale di Barga Jazz. Nel 1996 è stato nominato “Miglior Nuovo Talento” nel referendum della critica specializzata indetto dalla rivista "Musica Jazz".

Collaborazioni con Lee Konitz, Ruud Brink, Scott Hamilton, Buddy De Franco, Art Farmer, Johnny Griffin, Gianni Basso, Maurizio Gianmarco, Enrico Rava, Gianni Cazzola, Maurizio Caldura, Erwin Vann, Claudio Fasoli, Aldo Romano, Richard Galliano, Mauro Negri, Sandro Gibellini, Pietro Tonolo, Marco Tamburini, Tiziana Ghiglioni, Paolo Fresu, Carlo Boccadoro, Eliot Zigmund,Bobby Watson, Ronnie Cuber, Harry Allen, Tom Kirkpatrick, Charles Davis, Chuck Israels.

Festivals e rassegne: Umbria Jazz, New Conversation (Vicenza-Teatro Olimpico), Toscana Jazz, Progetto Jazz (Cremona), Ancona, Verona, Reggio Emilia, Musicus Concentus (Firenze), Iseo, Clusone, Milano Estate, Riva del Garda, Venezia Suona, Siena Jazz Concerti in Svizzera, Austria, Germania, Israele, Francia, Spagna, Etiopia,Grecia, Canada.

Ha partecipato a trasmissioni radiofoniche per Radio3 RAI. Ha tenuto stages di pianoforte jazz, improvvisazione e musica d’insieme (Perugia Classico, Corsi estivi a Loano, Laboratori di Musica Jazz a Feltre, Civici Corsi di Jazz del Comune di Milano,Seminari Senesi di Musica Jazz) e dal 2003 e’ docente presso il Conservatorio di Vicenza. È autore (insieme a Rossano Sportiello) del volume “Master in Piano Jazz” edito da Ricordi e ha scritto articoli pubblicati sulle riviste Musica Oggi e JazzIt. Ha registrato numerosi dischi come solista, leader e come sideman.



LORENZO CONTE - Ha suonato a lungo con il quartetto di Tom Kirkpatrik, ha

collaborato con il quartetto di Eliot Zigmund ''Planet Four '' con Chris Cheek e Frank Locrasto. ha suonato con il quartetto europeo di Bobby Watson con il pianista Andrea Pozza e il batterista cubano Francisco Mela, il quartetto di Bob Sheppard con Anthony Pinciotti alla batteria.

Nella sua attivita' discografica si possono ascoltare cd con il batterista Bobby Durham con il flautista Sam Most e l'altista Lee Konitz, il tenor sassofonista Robert Bonisolo.

Con il trio di Eliot Zigmund, con cui ha collaborato diversi anni, ha all'attivo il cd "Spring Jazz Trio". Ha suonato in numerosi festivals e jazz club jazz in Italia, Francia,

Svizzera, Unione Sovietica, Olanda, Germania, Tunisia, Spagna, Croazia, Slovenia.

(fonte Facebook)