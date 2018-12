Concerto Orchestra Machiavelli dedicato al Signore degli Anelli: "The Lord of the Strings"

Sabato 15 dicembre alle 21, sul palco di via Madonna del Terraglio a Verona, Orchestra Machiavelli eseguirà il concerto The Lord of The Strings: un omaggio al celeberrimo autore Tolkien e ai paesaggi da lui evocati. Il concerto, annullato nella scorsa stagione dando vita alla campagna di Membership di Fucina #culturaèvalore, viene finalmente riproposto con un programma di grande spessore.

Autori come Vaughan Williams, Elgar, Holst, Warlock e Britten, evocano l'immaginario mondo della fortunata saga del Signore degli Anelli, riportandone in vita le fattezze così meticolosamente ideate dall'autore e artista inglese. Il concerto sarà condotto da una voce narrante, con l'importante compito di accompagnare il pubblico in questo meraviglioso viaggio nella Terra di Mezzo. Un concerto natalizio che ha il sapore dell'epico, con Orchestra Machiavelli e il direttore Sergio Baietta.

La stagione 18.19 #lecittàvivibili è sostenuta da Fondazione Cariverona, Fondazione Zanotto, Banca Mediolanum, Enosocial, Inlingua Verona, Agsm.

Per info sugli spettacoli, www.fucinaculturalemachiavelli.com, 3487663693, e biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com.

Biglietti acquistabili da Boxoffice in via Pallone 16 e online su www.boxofficelive.it e nel foyer del teatro a partire da un'ora prima dello spettacolo.