Cocktail al vino per "Wine on the rocks" a Vinitaly and the City nella RTL Digital Room

Nella Loggia di Fra’ Giocondo, all’interno della RTL Digital Room, domenica 15 Aprile alle ore 19.30, si terrà l’iniziativa "Wine on the rocks" organizzata dall’Associazione Biancarosa Onlus.



Barman di fama riprodurranno alcuni dei cocktail più famosi e altri ideati ad hoc per l’occasione utilizzando il vino come unica componente alcolica. In questo modo si vuole sensibilizzare il pubblico su modo di bere consapevole e attribuire al vino un nuovo valore aggiunto: secondo i cocktails che si vogliono servire vengono scelti infatti determinati tipi di vino, sempre di alto livello e frutto di una ricerca secondo i parametri di sapore, grado alcolico, compatibilità con altri gusti etc. Si vuole inoltre avvicinare i giovani al mondo del wine attraverso i drinks che più frequentemente consumano.

Le altre componenti sono spezie, sciroppi, bevande analcoliche, tutte scelte studiate in modo da dare risalto alle caratteristiche del vino. Il risultato sono i cocktail più conosciuti (Negroni, Americano, Martini) con sapori del tutto simili a quelli originali ma con un contenuto alcolico estremamente modesto e con il vino come protagonista.

I barmen inventeranno poi allo stesso modo cocktail innovativi e originali studiati appositamente. Nell'edizione 2017 di Vinitaly & The City abbiamo avuto modo di testare questa iniziativa, volgendola a fini sociali, poiché concepita da una Onlus di sensibilizzazione della quale noi stessi facciamo parte. In appena 90 minuti in quell'occasione servimmo oltre 150 cocktails.