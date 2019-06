Il coaching per raggiungere i tuoi obiettivi

A Verona il 14 giugno un incontro per scoprire un nuovo metodo per allenare il potenziale e superare le sfide. L’evento è rivolto a tutte le persone che desiderano scoprire nuove idee per migliorare le prestazioni personali nei vari ambiti della propria vita che si tratti di sport, della famiglia, del lavoro o semplicemente per coltivare le proprie passioni. “Il Coaching per raggiungere i propri obiettivi” è in programma venerdì 14 giugno dalle ore 16.30 alle 19 a Verona. Grazie alla partnership con 311 Verona, l’evento verrà ospitato presso una sua sala in Lungadige Galtarossa, 21, Verona.

Il Responsabile del Coaching Club Aicp del Veneto, Mauro Visintainer dichiara: «Questo appuntamento di Verona è inserito nel più ampio programma di Aicp della Primavera del Coaching. Desideriamo trasmettere l’idea che la chiave per raggiungere dei traguardi sia quello di possedere un metodo». Durante l’incontro verrano esplorati nuovi punti di vista, condivise esperienze, si acquisiranno nuove competenze su come darsi degli obiettivi e pensare ad efficaci piani di azione. Coach facilitatori accompagneranno l’esplorazione secondo il metodo del Coaching Cafè, che ne richiama volutamente il clima conviviale.

Al termine verrà anche data la possibilità di sperimentare una breve sessione personale di Coaching gratuita!

L’evento è gratuito. I posti sono limitati ed è preferibile l’iscrizione al link https://www.associazionecoach.com/veneto-coaching-obiettivi/ AICP (Associazione Italiana dei Coach Professionisti) è nata nel luglio 2009, senza scopo di lucro, dalla esigenza di molti coach professionisti di scambiarsi esperienze, formarsi, confrontarsi sullo sviluppo del proprio lavoro, migliorare il Coaching tramite la ricerca e divulgarlo nella società. L’AICP e’ una Associazione professionale iscritta nell'Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ex legge 4/2013.

Mail: info@associazionecoach.com Mail: veneto@associazionecoach.com www.associazionecoach.com www.facebook.com/aicpcoachingclubveneto/

Segue programma: “Il Coaching per raggiungere i tuoi obiettivi”

Informazioni sull'evento

Data:14 giugno 2019

Dove: L'incontro si svolgerà presso 311 Verona in Lungadige Galtarossa, 21, Verona. Orario: 16:30-19:00

Info: L'attività di Coaching Cafè sarà accompagnata da rinfresco offerto ai partecipanti. Comodo parcheggio. Evento gratuito. I posti sono limitati, è preferibile l’iscrizione.

PROGRAMMA 16.30 Registrazione partecipanti 16.45 Introduzione al workshop 17.00 Coaching cafè: confronto in piccoli gruppi sulle tematiche da affrontare Esploreremo insieme nuovi punti di vista Condivideremo esperienze Acquisiremo nuove idee 18.00 Condivisione delle riflessioni 18.30 Sessioni di Coaching I partecipanti avranno la possibilità di sperimentare una breve sessione personale di Coaching gratuita! 19.00 Conclusione

Per informazioni contattare: il Responsabile Aicp CC Veneto Mauro Visintainer veneto@associazionecoach.com Tel 347905559 oppure la Vice Responsabile Aicp CC Veneto Lucia Mascotto Tel 3683091302

