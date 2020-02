"Clown per un giorno", laboratorio di riciclo ispirato al mondo del circo

Il CEDAC in collaborazione con il Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio, e con il fondamentale sostegno di SERIT srl, impresa che opera nel territorio veronese nell’ambito dei servizi di igiene ambientale, organizza, nell’ambito dei festeggiamenti del Carnevale veronese, domenica 23 febbraio 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30, un incontro-laboratorio, per bambini di età compresa tra i 5 e 10 anni ispirato al mondo del circo, durante il quale, utilizzando materiali portati da casa (come vecchi tessuti, gomitoli, spago, tappi) verranno creati originali accessori per un costume da clown.

Sarà presente la bravissima truccabimbi Shirley Lizzi, già artista diplomata in giocoleria all’Accademia del circo di Verona, che trasformerà piccoli, e anche grandi, in simpatici clown e clownesse e che, insieme alla musica di Andrea Cortellazzo, animerà l’incontro. Sarà inoltre possibile sperimentare con Shirley alcuni rudimenti dell’arte della giocoleria. Il CEDAC metterà a disposizione alcuni libri illustrati conservati nella biblioteca del Centro studi e altro materiale che possa ispirare la realizzazione del proprio personaggio.

L’evento, a ingresso gratuito, si terrà presso la sede del Teatro Laboratorio, padiglione 2C presso l'ex Arsenale di Verona, entrata da piazza Arsenale o da via Todeschini.

Informazioni, contatti e prenotazioni

CEDAC: telefono 045 8202010 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17), mail: segreteria@articircensi.or.

Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio: tel. 045 8031321 - Mail: segreteria.tl.ts@gmail.com