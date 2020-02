"Clown per un giorno" al Teatro Laboratorio di Verona

Domenica 23 febbraio ore 16 al Teatro Laboratorio di Verona (ex Arsenale, entrata da piazza Arsenale o da via Todeschini) si terrà un laboratorio/performance per bambini. I bambini sono invitati a portare materiale di riciclo (tessuti, spago, bottoni e qualsiasi altro materiale inutilizzato trovato a casa) per costruire il proprio costume da clown.

Troveranno una truccabimbi che li trasformerà in veri clown o clownesse, accompagnati da alcuni animatori e dalla musica dal vivo di Andrea Cortelazzo. Ingresso libero. Il Laboratorio è consigliato ai bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni. L'evento è organizzato da Cedac Verona in collaborazione con Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio e con il contributo di Serit srl, impresa che opera nel territorio veronese nell’ambito dei servizi di igiene ambientale.

Informazioni e contatti

Per info e prenotazioni telefonare o scrivere a CEDAC: telefono 045 8202010 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17), mail segreteria@articircensi.org; Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio - 045 8031321 - info@teatroscientifico.com