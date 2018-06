Enogastronomia, musica dal vivo, sport e mostre per la 13^ edizione di "Click Park"

Click Park 2018: in rampa di lancio la tredicesima edizione della manifestazione giovanile, che si svolgerà il 15-16-17 giugno, presso il Parco Unità d’Italia di Casaleone, in via De Coubertin.

Il festival, arrivato alla sua adolescenza, cominciato in sordina nel 2006, prevede musica dal vivo, tornei sportivi, mostra d’arte (fotografie e quadri), mercatino, stand gastronomico.

INGRESSO GRATUITO

LE NOVITÀ DI CLICK PARK 2018

Molte le novità della tredicesima edizione di Click Park:

stand gastronomico aperto anche la domenica mezzogiorno;

una perfomance molto particolare all’interno della mostra d’arte;

tra gli sport, tornei di calcio-tennis due contro due;

una mostra fotografica che prevede un contest rivolto ai giovani: scatta una foto del territorio secondo il tuo gusto, pubblicala sui social usando l’hashtag #clickpark, verrano selezionate le migliori 20;

3 birre nuove/speciali: 9 luppoli bianca, 9 luppoli IPA, 9 luppoli Pils (bionda);

DJ set il pomeriggio durante i tornei sportivi;

gara dei luppoli: con 54 luppoli bevuti (l’equivalente di 6 birre) si vince la maglietta

ufficiale dell’evento.

IL PROGRAMMA

Musica: venerdì sera si apre con il reggae, con i Rebel Rootz, The Hidden Tones e

Bunna (Africa United), sabato sera si passa all’alternative rock (garage) con i Gazebo

Penguins, i Bakunin, Bee Bee Sea e Dj Pozz in chiusura, mentre la domenica si conclude con il rockabilly, con i The Legendary Kid Combo e Dj Lukino Ungawa ad animare l’ultima notte. In diretta radio su RCS venerdì sera e sabato sera.

SPORT: all’ormai classico Splash Volley (pallavolo nell’acqua) si affiancano il Calcio

Tennis e il Birra Pong gigante.

STAND GASTRONOMICO: hamburger, pizze, piadine, patatine fritte, risotto, carne alla griglia le proposte della cucina di Click Park ’18.

L’ORGANIZZAZIONE

Click Park viene organizzato dall’Associazione Click Casaleone, un gruppo senza scopo di lucro composto da più di 50 giovani (dai 16 fino a oltre i 35 anni) e guidato dal Presidente Luca Chiavegato, che ha saputo portare l’evento oltre la soglia delle dieci edizioni. La manifestazione riceve il patrocinio del Comune di Casaleone e della Provincia di Verona, il supporto di altre associazione di volontariato del territorio (AVIS, AIDO, Fidas, COVAPAC) e l’aiuto di oltre 50 sponsor che con le loro donazioni sostentano l’evento e credono nel progetto del gruppo di giovani. Inoltre, l’Associazione Click Casaleone collabora proficuamente con La Fabbrica degli Artisti, gruppo di volontariato di Cerea, a dimostrazione che è possibile costruire relazioni intercomunali e che l’amore per la musica dal vivo può portare a incontrarsi.

Maggiori informazioni

Sito: www.clickpark.it

Facebook: pagina ufficiale @ClickParkOfficial

Instagram: profilo ufficiale @ClickPark

Official Video Click Park 2018: CLICK BROTHERS

Facebook