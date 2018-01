Claudio Baglioni al centro dell'Arena: concerto rivoluzionario per i suoi 50 anni di carriera

Un rivoluzionario evento live per la prima volta all’Arena di Verona con il palco al centro e tutti i posti numerati. Un ritorno all'antico per l'anfiteatro scaligero che ospiterà il 15 settembre un concerto che si preannuncia davvero epocale. È il rivoluzionario evento live che vedrà protagonista uno dei più grandi artisti della scena musicale italiana che non smette mai di sorprendere con le sue "prime volte" musicali: Claudio Baglioni.

Le voci si erano rincorse già nei mesi scorsi, ma l'annuncio ufficiale è stato dato soltanto qualche ora fa dallo stesso Baglioni: lo straordinario anfiteatro veronese il 15 settembre prossimo potrà dunque stringersi intorno a Baglioni, al suo super-gruppo e a una grande orchestra, per una prima volta indimenticabile, sotto il profilo artistico, musicale e scenografico. Claudio Baglioni nel 2018 celebra i suoi 50 anni di carriera e il concerto in Arena sarà sicuramente il modo migliore per festeggiarli.

Il rivoluzionario concerto all’Arena di Verona segnerà il grande ritorno sulle scene live di Claudio Baglioni, prima di essere impegnato con i concerti di "Al centro tour" nelle più importanti Arena Indoor d’Italia con il palco rigorosamente sempre al centro, durante il quale il pubblico, disposto a 360 gradi, avrà la possibilità di ripercorrere insieme al cantautore mezzo secolo di indimenticabili successi.

Biglietti disponibili, in prevendita esclusiva per gli iscritti a CLAB, dalle 11.00 di lunedì 5 febbraio.

Dalle ore 11.00 di martedì 6 febbraio i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it; dalle ore 11.00 di lunedì 12 febbraio nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.fepgroup.it).

(fonte foto Facebook Claudio Baglioni)