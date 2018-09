Claudia is on the sofa in concerto sul roof garden dell'Hotel Corte Ongaro

“Cantautrici” è una rassegna di musica indipendente tutta al femminile. Per quattro venerdì il Roof Garden ospita musiciste note della scena indie italiana, che per qualità artistiche e personalità emergono ed escono dalla proposta mainstream. Il tutto in solo, strumento e voce.

Venerdì 7 settembre la rassegna ospiterà la voce e la chitarra di CLAUDIA IS ON THE SOFA, cantautrice dal cuore americano. Imbracciando la sua fidata chitarra Emmylou Ribs, Claudia canta soffici canzoni. Esprime gli attimi e i silenzi, il frastuono e il ruggito, li porta sospesi a chi ama ascoltarli.

Il disco di esordio Love Hunters (Gibilterra Management) fa conoscere e apprezzare Claudia lungo tutta la penisola. Ora si avventura in Europa, con l'album Time of me. Racconta le vite raccolte per strada a chi ama ascoltarle. Ha condiviso il palco con Joan as a Police Woman, Scott Matthew, Hugo Race, Omar Pedrini, Paolo Benvegnù, Cesare Basile e molti altri. Collabora ai dischi di Omar Pedrini nel suo "Che ci vado a fare a Londra?" e Giorgio Tuma. Presta voce e musiche a video, giungendo sino a Cannes e nei cinema con emotional e documentari. Ha aperto concerti ad artisti che hanno segnato la storia della musica come Thurston Moore dei Sonic Youth e a cantautrici come Joan as a Police Woman.

Lounge bar dalle ore 18.00 - Inizio concerto ore 21.00

Ingresso con prima consumazione € 10,00.

In caso di maltempo il concerto è confermato e verrà eseguito internamente all’hotel.

Comunicateci la vostra presenza registrandovi a questo link.

Un evento in collaborazione con Doc Live.