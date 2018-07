"La città dei ragazzi" con il teatro di Fondazione Aida: 4 spettacoli al Forte Gisella

Al via martedì 3 luglio “La città dei ragazzi”, la rassegna teatrale estiva organizzata da Fondazione Aida ogni martedì di luglio nell’anfiteatro all’aperto al Forte Gisella di Verona (via Mantovana, 117).

Quattro date, quattro spettacoli diversi. Si parte martedì 3 luglio con Pierino e il lupo, un grande classico rivisitato in chiave comica. Tre attori pasticcioni e un po’ clown cercano di mettere in scena la celebre favola musicale di Prokofev, ma fin da subito iniziano i problemi che danno vita a una serie di irresistibili gag. Per fortuna a guidarli c’è la voce del Narratore.

Secondo appuntamento il 10 luglio con Un brutto bruttissimo anatroccolo, rielaborazione per attori e oggetti animati della famosa fiaba dove in scena si incontrano tre “brutti anatroccoli”, tre personaggi che a loro modo si sentono diversi dagli altri.

Martedì 17 luglio c’è Il circo più piccolo che c’è, con la Compagnia dell’Es: uno spettacolo d'animazione con burattini, marionette, pupazzi e musica dal vivo che coinvolgerà direttamente i bambini nei numeri in scena.

Infine, il 24 luglio Pippi Calzelunghe, spettacolo pluripremiato firmato Fondazione Aida.

Tutti gli spettacoli si tengono alle ore 21.

DOVE: Forte Gisella, via Mantovana 117 - Verona

QUANDO: 3, 10, 17 e 24 luglio 2018, ore 21

BIGLIETTI: intero 5 euro, gratis fino a 9 anni compresi

Le prenotazioni per gli spettacoli sono aperte presso Fondazione Aida: 045.8001471- 045.595284; fondazione@fondazioneaida.it.

Spettacoli

Martedì 3 Luglio, ore 21:00

Pierino e il lupo, compagnia Fondazione AIDA

Cast: Ferrari Enrico, Fresolone Marina, Terragnoli Rossella, Carbone Riccardo

Martedì 10 Luglio, ore 21:00

Un brutto bruttissimo anatroccolo, compagnia Fondazione AIDA

Cast: Carlesso Stefania, Dellai Andrea, Mirandola Matteo, Venturelli Andrea

Martedì 17 Luglio, ore 21:00

Il circolo più piccolo che c'è, compagnia Teatro dell'Es

Martedì 24 Luglio, ore 21:00

Pippi calzelunghe, compagnia Fondazione AIDA

Cast: Boscaini Marta, Fresolone Marina, Mirandola Matteo, Carbone Riccardo