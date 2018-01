Alla Società Letteraria di Verona la presentazione del romanzo "#cisonoanchio"

Ogni adolescente può attivare online e offline la modalità positiva #cisonoanchio e fare rete tra ragazzi e con gli adulti per contrastare l’emarginazione, il bullismo e il cyberbullismo. È il messaggio “social” di nome e di fatto del nuovo romanzo di Monica Sommacampagna #cisonoanchio edito da Gabrielli Editori che sarà presentato il 2 febbraio alle 18 in Società Letteraria a Verona. Dopo il saluto di Daniela Brunelli, presidente della Società Letteraria, la giornalista e scrittrice Maria Teresa Ferrari dialogherà con l’autrice del romanzo e con la psicologa giuridica Giuliana Guadagnini, che ne ha scritto la postfazione. In esposizione alcuni dipinti e pastelli di Simone Butturini ispirati al romanzo.

#cisonoanchio è il diario di Asia, una ragazzina di 13 anni che non va bene a scuola e vive dai nonni, in un mondo tutto suo. Un giorno, quando perde la connessione stabilita attraverso la chat via Telegram con il suo unico amico Cheng si mette in testa che sia scomparso. Sarà vero? O Asia si inventa problemi che non esistono? Il suo passato, del resto, nasconde un segreto che maschera ogni cosa. Il racconto si sviluppa, con suspense crescente, dalla originale sensibilità della ragazzina attraverso social media come Telegram, Instagram e ASKfm e con un linguaggio narrativo nuovo, veloce e diretto che non lesina hashtag e riferimenti a una generazione “Adidas” che si nutre delle canzoni di Ghali. “Azzeccato il sentiment generale del racconto, molto addentro il mondo adolescente” scrive nella postfazione la psicologa Giuliana Guadagnini. “Un universo non solo al negativo che fa scalpore o etichettato dai cliché, ma anche animato da sentimenti e da attenzio­ne verso l’altro, dal desiderio di comprendere le di­versità e di viverle come prolungamento della propria identità che sta crescendo, con tutte le difficoltà del caso”.

Nel buio della notte digitale vissuta da Asia, e dagli altri personaggi del romanzo, in realtà nessun ragazzo è solo. È possibile trovare luce. In questo la famiglia e, in particolar modo, i nonni giocano una partita importante per la loro crescita. “Da quando ho iniziato a scrivere #cisonoanchio si sono moltiplicate le iniziative di prevenzione e suppor­to per fare rete reale tra ragazzi e ragazzi, tra ragazzi e adulti” spiega l’autrice. “Possiamo contrastare una rete che incute paura senza respiro con una rete positiva che dialo­ga e supporta. Ed è qui che entriamo in gioco noi, nes­suno escluso. Perché con la modalità #cisonoanchio forse non cambiamo il mondo, ma lo rendiamo sicuramente migliore”.

Monica Sommacampagna, #cisonoanchio. Nel buio di questa notte non mi aspetto di trovare luce. E invece… (Gabrielli editori 2018, 13 euro, pagine 136) sarà in vendita a partire dal 22 gennaio 2018 nelle librerie di Verona e provincia e del Veneto, in tutti gli store online e sul sito www.gabriellieditori.it

Monica Sommacampagna, veronese, è giornalista negli ambiti scuola e cyberbullismo per “L’Arena”. Ha iniziato a scrivere sin da piccola, poi ha avuto la fortuna di conoscere Giuseppe Pontiggia e di sperimentare, in corso con Stefano Bordiglioni, la scrittura creativa con Stefano Benni e Jacopo Fo alla Libera Università di Alcatraz a Perugia. Il suo primo romanzo è “L’uomo senza etichetta” (Olioofficina, 2015), la storia di un sommelier di vita che, attraverso profumi e sapori si toglie etichette e scopre la propria ricetta di felicità. “#cisonoanchio” è il suo primo libro per ragazzi (e non solo).