A Verona la conferenza "Da circolo ufficiali a galleria nazionale. Palazzo Barberini un museo che cresce"

La storia del Palazzo come museo nazionale regolarmente aperto al pubblico comincia nel 1953, anno in cui Palazzo Barberini diventa sede della Galleria Nazionale di Arte Antica insieme a Palazzo Corsini, che lo era già dal 1895.

Gran parte del palazzo, però, era in uso al Circolo Ufficiali di Roma: inizia un lungo contenzioso che termina solo nel 2006, con la definitiva restituzione di tali spazi a beneficio del museo. Dopo il 2015 l'autonomia e una direzione molto dinamica hanno rilanciato ulteriormente il ruolo dei due musei.

Flaminia Gennari Santori, nata a Roma dove si è laureata e poi specializzata con lode in storia dell'arte alla Sapienza, ha conseguito un Ph.D. in storia all'Istituto europeo di Firenze. Dal 2008 ha lavorato presso il Vizcaya Museum and Gardens di Miami Florida, dove è stata vice-direttore e curatore. In precedenza è stata research fellow al Metropolitan Museum of Art di New York e presso altre istituzioni museali statunitensi. Autrice di numerose pubblicazioni sulla storia del collezionismo, insegna anche “History of the Collecting and Display of Renaissance Art” nel Master in Renaissance Art della Syracuse University a Firenze. Dal 2015 dirige le Gallerie nazionali Barberini Corsini di Roma.

L'incontro sarà introdotto da Paola Marini, già direttrice del Museo di Castelvecchio e delle Gallerie dell'Accademia di Venezia.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Diretta streaming sul sito della Società Letteraria: http://www.societaletteraria.it/streamingvideo/index.htm

