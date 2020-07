A Villa Del Bene, esposizione di 70 copertine illustrate per raccontare il circo

Da domenica 19 luglio negli spazi espositivi di Villa Del Bene prende vita una mostra di illustrazione dedicata al mondo del circo. Un evento che farà sognare grandi e piccini.

Villa Del Bene, in partnership con il Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi (Cedac) e con l'Associazione Nazionale Sviluppo Arti Circensi (Ansac) presenta, all’interno degli spazi espositivi della galleria di arte contemporanea, una mostra dedicata al mondo del circo raccontato in modo originale attraverso una selezione di illustrazioni. Una mostra unica nel suo genere, che Villa Del Bene con il sostegno di Bhr Group è orgogliosa di ospitare all'interno delle sue sale espositive, portando per mano grandi e piccini in un affascinante e fantastico viaggio che solleciterà l’immaginario di molti e farà sognare i bambini.

Il percorso espositivo prevede l'esposizione di circa 70 copertine illustrate realizzate da Achille Beltrame, Walter Molino, Aldo Molinari, Alfredo Ortelli, Mario D’Antona, solo per citarne alcuni, sulle copertine de La Domenica del Corriere, Illustrazione del Popolo, Il Mattino illustrato, La Tribuna illustrata e Le Petit Journal, selezionate dai principali fondi conservati al Cedac, tra cui quelli di Alessandro Cervellati, di Antonio Giarola e Cristiano Carminati. Si tratta di una selezione di illustrazioni che raccontano in modo originale la storia del circo in Italia e all'estero, fatta di eventi tanto paradossali quanto eccezionali, tanto da essere immortalati nelle pagine a colori di questi supplementi illustrati. L'esposizione presenterà alcuni dei più suggestivi eventi, organizzati per soggetto, ad esempio matrimoni di funamboli o di domatori in gabbia, fughe rocambolesche di animali, tragedie in pista, spettacoli di beneficenza, fenomeni da baraccone, personalità al circo e tante divertenti curiosità.

La mostra curata da Pianesi Arianna e Jamila Yasmin Attou, è la prima nella quale il circo viene raccontato attraverso l’ausilio di questa particolare tipologia di documenti, che bene delinea la percezione del circo nel corso del secolo scorso. Il circo, infatti, era un soggetto ricorrente in quanto colpiva l’attenzione dei lettori, specie quando i disegnatori ne esaltavano il realismo e gli aspetti drammatici. Di questi eventi si cercavano gli aspetti più stravaganti dei quali era possibile esaltarne l’espressività così da catalizzare l’attenzione degli acquirenti della rivista.

La mostra apre la stagione 2020 del complesso monumentale di Villa Del Bene, dove l'arte e la musica saranno i propulsori per una nuova rinascita delle nostre comunità e sarà visitabile tutte le domeniche dal 19 luglio al 6 settembre previa prenotazione della visita sul sito www.villadelbene.com o telefonando al numero 045 8531196.

I visitatori dovranno avere la mascherina e rispettare la regola del distanziamento sociale per poter riassaporare il piacere di visitare il nostro straordinario patrimonio artistico in tutta sicurezza.



(Una delle locandine in mostra)