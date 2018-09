Il 2 dicembre alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Cipì" al teatro stimate per la rassegna Famiglie a Teatro. Il libro narra la storia di Cipì, passerotto che si distingue per la sua voglia di esplorare il mondo.

Già dalla nascita il nido gli sta stretto e i consigli della mamma non bastano a frenare la sua curiosità: il desiderio di viaggiare è sempre più forte della prudenza. Eppure questa sua ribellione lo porta a scoprire la natura, a valorizzare l’amicizia, a riconoscere i pericoli. La curiosità e il desiderio di essere se stessi richiedono a volte un po’ di trasgressione e il rifiuto dell'omologazione.