"Cipì" in scena al Teatro Camploy di Verona

Il libro narra la storia di Cipì, passerotto che si distingue dai suoi simili sin dal suo primo giorno di vita per la sua voglia di esplorare il mondo. Già dalla nascita il nido gli sta stretto e i consigli della mamma non bastano a frenare la sua curiosità: il desiderio di conoscere il mondo è sempre più forte di qualsiasi prudenza. Eppure questa sua ribellione lo porta a misurarsi con grandi esperienze ed imprese: scopre le bellezze della natura, il valore dell'amicizia, impara a difendersi dagli uomini, dal signore della notte (un gufo) e dal temporale.

Lo spettacolo utilizza le tecniche tradizionali del teatro di figura per indagarne le possibilità nel digitale: le videoproiezioni e un software appositamente realizzato permettono agli attori di animare i personaggi in tempo reale secondo la tecnica dello stop motion, modificando le illustrazioni per essere composte e animate dal vivo. (Con Fabio Slemer, Enrico Ferrari e Marco Profita).

Informazioni e contatti

Appuntamento al Teatro Camploy di Verona il 3 settembre alle ore 21.

Prenotazioni al numero 0458001471.

Biglietti: Bambini fino a 3 anni: ingresso gratuito Bambini e ragazzi fino a 12 anni: 5 euro Adulti: 6 euro.

Web: http://www.fondazioneaida.it